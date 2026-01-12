النائب عمرو فهمي: انتخابات مجلس النواب أفرزت برلمانا يعبر عن الشارع ويمثل كل القوى السياسية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وصف النائب عمرو فهمي، عضو مجلس النواب عن حزب الجبهة الوطنية، الجلسة الافتتاحية للمجلس بـ «اليوم التاريخي»، مؤكدا أنها أعقبت «عناء وعبء» الانتخابات «الأصعب» في مسار تاريخ مجلس النواب المصري.

وأشاد خلال تصريحات تلفزيونية عبر «TEN» مساء الإثنين، بمجريات الجلسة التي ترأسها أكبر الأعضاء سنا بمعاونة أصغر عضوين، مشددا أن المشهد كان «يليق بالجمهورية الجديدة».

وأضاف أن عملية انتخاب رئيس المجلس والوكلاء تمت في أجواء ديمقراطية داخل القاعة، مشيرا إلى إدراك النواب إلى الأزمات العالمية والظروف المحيطة بالمنطقة.

وأعرب عن أمله أن يكون النواب عند حسن ظن الشعب الذي منحهم الثقة لتمثيله تحت قبة البرلمان، من أجل تحقيق طموحاته.

وأكد أن المجلس الحالي يشهد تمثيل كافة أطياف العمل السياسي من نواب مستقلين، وممثلين عن المعارضة والأحزاب السياسية، في «مشهد محترم يعبر عن الشارع المصري وعن جميع القوى السياسية الممثلة تحت قبة البرلمان».

وانطلقت اليوم بالعاصمة الجديدة الجلسة الافتتاحية الأولى لمجلس النواب، برئاسة النائبة عبلة الهواري أكبر الأعضاء سنا، ويعاونها في إدارة الجلسة أصغر عضوين بالمجلس وهما النائبة سامية الحديدي، 25 عاما، والنائبة سجى هندي، 25 عاما.

وشهدت الجلسة الافتتاحية، انتخاب المستشار هشام بدوي في منصب رئيس مجلس النواب بعد حصوله على 521 صوتا.