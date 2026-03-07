 الكويت: خفض احترازي في إنتاج النفط وعمليات التكرير بسبب الهجمات الإيرانية - بوابة الشروق
السبت 7 مارس 2026 6:47 م القاهرة
الكويت: خفض احترازي في إنتاج النفط وعمليات التكرير بسبب الهجمات الإيرانية

الكويت - (د ب أ)
نشر في: السبت 7 مارس 2026 - 4:35 م | آخر تحديث: السبت 7 مارس 2026 - 4:35 م

أعلنت مؤسسة البترول الكويتية عن تنفيذ خفض احترازي في إنتاج النفط الخام وعمليات التكرير، وذلك كجزء من استراتيجيتها المعتمدة لإدارة المخاطر وضمان استمرارية الأعمال.

وأوضحت المؤسسة في بيان صحفي اليوم السبت أن الإجراء جاء في ضوء الهجمات المتكررة من قبل إيران ضد الكويت، بما في ذلك التهديدات الإيرانية ضد المرور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز.

وأكدت مؤسسة البترول الكويتية، أن هذا التعديل هو إجراء احترازي بحت، وسيتم مراجعته مع تطور الأوضاع، مشددة على جاهزيتها التامة لاستعادة مستويات الإنتاج متى ما سمحت الظروف لذلك.

كما شددت المؤسسة على أن جميع احتياجات السوق المحلي تظل مؤمنة بالكامل وفقاً للخطط الموضوعة.

وجددت مؤسسة البترول الكويتية التزامها بوضع سلامة العاملين على رأس أولوياتها، وحماية ثروات الكويت الوطنية، وتعزيز الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية.


