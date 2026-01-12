الجيش السوداني يعلن تدمير 103 آليات لقوات الدعم السريع خلال 72 ساعة

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، في بيان صادر اليوم الاثنين، مواصلة قواتها تنفيذ عمليات عسكرية ضد تجمعات وتحركات مليشيا الدعم السريع في عدد من المحاور.

وأفاد البيان بأن العمليات التي نُفذت خلال الساعات الـ72 الماضية أسفرت عن تدمير 56 آلية عسكرية في قطاع كردفان، مع مقتل وإصابة المئات من عناصر المليشيا.

وأضاف أن العمليات في قطاع دارفور أسفرت عن تدمير 47 آلية عسكرية أخرى، وسقوط قتلى وجرحى في صفوف عناصر العدو، بحسب الصفحة الرسمية للقوات المسلحة السودانية على «فيسبوك».

وأشار البيان إلى أن العمليات في قطاع النيل الأزرق أدت إلى تدمير أربع عربات عسكرية، ومقتل وإصابة العشرات من المتمردين، إلى جانب تدمير عدد من مخزونات الوقود والذخائر في مواقع مختلفة.

وأكدت القوات المسلحة السودانية أنها مستمرة في توسيع دوائر التأمين حول المدن والمواقع الحيوية، وماضية في تنفيذ مهامها الرامية إلى طرد المليشيا الإرهابية وتطهير البلاد منها.

واختتم البيان بالتأكيد على الثقة في تحقيق النصر، مشددًا على أن العمليات ستتواصل حتى استكمال أهدافها.