متحدث الصحة: للمواطن الحق في التأكد من تراخيص المنشآت الطبية عبر الخط الساخن

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن جميع البيانات التي تصدر عن الوزارة تتمتع بالدقة، مؤكدًا على أن الوزارة تنفذ حملة مستمرة بالتعاون مع مختلف الأجهزة الرقابية للحفاظ على صحة المواطنين، والتصدي لأي ممارسات صحية غير آمنة أو غير مشروعة.

وأضاف "عبد الغفار" خلال مداخلة هاتفية على قناة القاهرة والناس، أمس الأحد، أن بعض المخالفات تتعلق بانتحال الصفة المهنية والتلاعب بصحة المواطنين، وهو ما يشكل خطرًا على حياتهم، لافتًا إلى أن هذه الممارسات تتم أحيانًا بشكل منظم وتحت مسميات جاذبة، مثل "التغذية العلاجية" أو "التخسيس".

وتابع أن الوزارة تعتمد على مصادر لرصد المخالفات، في مقدمتها الحملات التفتيشية الدورية وغير المعلنة التي تُنفذ وفق جداول زمنية محددة، بالإضافة إلى متابعة الإعلانات التي يروج لها مقدمو الخدمات الصحية عبر مواقع التواصل الاجتماعي والجروبات المختلفة.

واستكمل المصادر وهي الشكاوى الواردة من المواطنين عبر الخط الساخن 105، أو من خلال الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، مؤكدًا على أن الوزارة تتعامل مع جميع البلاغات.

ولفت إلى أنه في حال رصد مخالفات إدارية يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، أما إذا تبين وجود جريمة، فيتم تحويل الأمر إلى الجهات القضائية المختصة.

وشدد على أهمية التأكد من تراخيص المنشآت الطبية، موضحًا أن الترخيص المفترض أن يكون معلقًا في مكان ظاهر بالمنشأة، ومن حق المواطن الاستفسار عنه بشكل مباشر، كما يمكن التواصل مع الخط الساخن 105 للتأكد من وجود ترخيص للمكان، وهو ما يحقق فائدة بأن المنشأة إذا كانت مرخص فالمواطن يطمئن وإذا كانت غير مرخصة فسيتم التعامل معها.