مسئول تركي: حققنا العام الماضي أقوى أداء في مجال طاقة الرياح

• بإضافة ما يقارب ألفي ميغاواط من المنشآت الجديدة، بحسب رئيس جمعية طاقة الرياح التركية إبراهيم أردن..





قال رئيس جمعية طاقة الرياح التركية (TÜREB) إبراهيم أردن، إن بلاده حققت العام الماضي أقوى أداء لها في مجال طاقة الرياح خلال الـ15 عاما الماضية، بإضافة ما يقارب ألفي ميغاواط من المنشآت الجديدة.

جاء ذلك في حديثه للأناضول، الاثنين، على هامش أعمال الدورة السادسة عشرة للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" المقامة في أبوظبي.

وأوضح أردن أن العام الماضي شهد إجراءات مكثفة للحصول على التراخيص والمشاريع الجديدة في مجال استثمارات طاقة الرياح.

وأضاف أنه مع إضافة ما يقارب 2000 ميغاواط في عام واحد، حققت تركيا أقوى أداء خلال السنوات الـ15 الماضية.

وذكر أردن أن القدرة المركبة لطاقة الرياح الكهربائية في تركيا تجاوزت 14 ألفا و700 ميغاواط العام الماضي.

وفي ديسمبر الماضي، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" فرانشيسكو لا كاميرا، إن تركيا أحرزت "تقدما كبيرا" في استثمارات الطاقة المتجددة وتتحرك في الاتجاه الصحيح وبسرعة نحو هدفها المتمثل في صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2053.

وتستمر تركيا في التحول السريع نحو الطاقة المتجددة، ويتماشى هذا النمو في طاقة الرياح مع هدف البلاد المتمثل في تقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري.

وخلال العام الماضي، وافقت تركيا على دعم مشاريع في مجال طاقة الرياح بقدرة إجمالية تبلغ 1.2 غيغاواط موزعة على 5 مواقع في البلاد.