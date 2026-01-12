نجوم جولدن جلوب يرفعون رسائل احتجاجية تكريما لضحايا العنف

شهدت السجادة الحمراء لحفل جوائز جولدن جلوب المقام الآن في فندق بيفرلي هيلز بكاليفورنيا، حضور عدد من النجوم البارزين الذين حملوا رسائل تضامنية مع ضحايا وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE)، وهي الجهة المسؤولة عن تطبيق قوانين الهجرة داخل الولايات المتحدة، بما في ذلك ترحيل المهاجرين والتحقيقات المتعلقة بالهجرة.

وارتدى كل من النجم العالمي مارك رافالو، المعروف بمواقفه السياسية ومواجهته للعنف، وندا سايكس، وناشيتا ليون، دبابيس كتب عليها "Ice Out" و"Be Good"، في رسالة احتجاجية وتضامنية مع الراحلة رينيه ماكلين جود، التي قتلت على يد ضابط من ICE في مينابوليس هذا الأسبوع.

وتشير عبارة "Ice Out" إلى رفض ممارسات الوكالة وسياسات الهجرة القمعية، بينما تعد "Be Good" دعوة للإنسانية والتعامل الطيب مع الآخرين في مواجهة الظلم.

تهدف الحملة التي دعمها عدد من المنظمات الحقوقية مثل ACLU، Move On، National Domestic Workers Alliance إلى تسليط الضوء على ممارسات ICE وانتقاد السياسات التي تؤدي إلى العنف ضد المدنيين والمهاجرين، كما يشمل تكريمها ضحايا آخرين مثل كيث بورتر، الذي تعرض لإطلاق نار من ضابط خارج الخدمة ليلة رأس السنة.

وأشار منظمو الحملة إلى أن عام 2025 شهد زيادة كبيرة في حالات الوفاة نتيجة تدخلات ICE، ليصبح من أكثر الأعوام دموية خلال العقدين الماضيين، وأكدوا أن السياسات الحالية لا توفر الأمان للمجتمعات بل تزرع الفوضى وتؤذي العائلات والمواطنين والمهاجرين على حد سواء، مشددين على أن الهدف من الحملة هو زيادة الوعي والدعوة إلى العدالة والإنسانية في التعامل مع الآخرين.