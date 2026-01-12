أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين، أن إيران اقترحت إجراء مفاوضات بعدما هدد باتخاذ إجراءات ضد طهران بسبب قمعها للمتظاهرين.



يأتي ذلك، فيما أكدت تقارير صحافية أمريكية، أن ترامب يدرس بجدية شن ضربات عسكرية ضد إيران ردا على استهداف المتظاهرين.

وقال مسؤولون أمريكيون إنهم أطلعوا ترامب على خيارات لشن الهجوم، من بينها قصف أهداف غير عسكرية في طهران، ومهاجمة قوات الأمن الإيرانية.

وكان ترامب حذر يوم الجمعة من البيت الأبيض من أنه إذا بدأت الحكومة الإيرانية "بقتل الناس كما فعلت في الماضي، فسنتدخل"، مضيفا: "سنضربهم بقوة حيث يؤلمهم. وهذا لا يعني نشر قوات على الأرض، بل ضربهم بقوة شديدة جدا" (من الجو).

كما أعرب ترامب عن دعمه للمتظاهرين الإيرانيين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وكتب: "إيران تتطلع إلى الحرية، ربما أكثر من أي وقت مضى. الولايات المتحدة مستعدة للمساعدة!!!".



وتأتي هذه التصريحات فيما تتواصل الاحتجاجات في إيران التي اندلعت في 28 ديسمبر بسبب الانهيار الحاد للعملة المحلية (الريال الإيراني)، حيث يتجاوز سعر الصرف في السوق السوداء 1.4 مليون ريال للدولار. وتحولت المظاهرات إلى تحد مباشر للنظام الثيوقراطي، مع تقارير عن سقوط قتلى واعتقالات واسعة. ونقلت صحيفتا "نيويورك تايمز" و"وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أمريكيين أن ترامب تلقى خيارات عسكرية ولم يتخذ قرارا نهائيا بعد.

من جهتها، حذرت إيران من رد عنيف في حالة التعرض لهجوم. وقال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف يوم الأحد إن القوات الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة ستكون "أهدافا مشروعة" إذا تعرضت إيران للضرب. كما أعاد المرشد الأعلى علي خامنئي التأكيد على منصة "إكس" أن أعداء إيران "سيفشلون" كما فشلوا في الماضي.