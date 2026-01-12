رئيسة المكسيك لترامب: التدخل الأمريكي ضد عصابات المخدرات غير ضروري

قالت رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم إنها أجرت "محادثة جيدة للغاية" مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين، وأشارت إلى أن حكومتي البلدين ستواصلان العمل معا بشأن القضايا الأمنية دون الحاجة لتدخل أمريكي ضد عصابات المخدرات.

وجاء الاتصال الهاتفي الذي استغرق نحو 15 دقيقة بعدما قالت شينباوم يوم الجمعة إنها طلبت إجراء حوار مع الإدارة الأمريكية في نهاية أسبوع، قال فيه ترامب إنه مستعد لمواجهة عصابات المخدرات على الأرض وكرر اتهامه بأن عصابات المخدرات تدير المكسيك.

وعرض ترامب بشكل متكرر إرسال الجيش الأمريكي لمطاردة العصابات وقد رفضت شينباوم هذا الاقتراح بشكل دائم، ولكن بعدما اعتقلت الولايات المتحدة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، اكتسبت تصريحات ترامب بشأن المكسيك وكوبا وجرينلاند أهمية جديدة.

وقالت شينباوم "إنه (ترامب) سألني عن رأيي بشأن ما فعلوه في فنزويلا وأبلغته بوضوح كبير أن دستورنا واضح للغاية، وهو أننا لا نوافق على التدخلات وكان هذا كل ما في الأمر".

وتابعت شينباوم أن ترامب "أصر على أنه إذا طلبنا، فإن بإمكانهم المساعدة" بإرسال قوات عسكرية لكنها رفضت مجددا. وأضافت "أبلغناه أنه حتى الآن، الأمور على مايرام وهذا ليس ضروريا، وبالإضافة إلى ذلك، هناك سيادة المكسيك ووحدة أراضيها، وقد تفهم (ترامب)"

وفي مقابلة مع شبكة فوكس بثت يوم الخميس، قال ترامب "لقد قضينا على 97% من المخدرات القادمة عبر المياه وسوف نبدأ الآن في ضرب الأرض للتعامل مع العصابات. العصابات تدير المكسيك. ومن المحزن أن نشاهد هذا".