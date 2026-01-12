بدء الاستعدادات لتنظيم معرض كنوز مطروح

أعلنت محافظة مطروح، بدء الاستعدادات لتنظيم النسخة الثانية من معرض "كنوز مطروح" للعام الثاني على التوالي بمحافظة القليوبية، والذي يستهدف التعريف بالمنتجات التراثية والبيئية للمحافظة ودعم المنتجين المحليين.

جاء ذلك خلال استقبال المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، الدكتور إسلام رجب نائب محافظ مطروح نائبًا عن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، والدكتور محمد فوزي معاون محافظ القليوبية؛ لبحث وتنسيق التفاصيل الخاصة بإطلاق النسخة الخامسة من معرض "كنوز مطروح هدية مطروح للمحافظات" بأرض حديقة الطفل بمدينة بنها خلال الفترة من 1 حتى 15 فبراير 2025.

وتناول اللقاء، الاتفاق على الترتيبات التنظيمية واللوجستية لإقامة النسخة الخامسة من المعرض بمدينة بنها، بما يضمن خروجه بالشكل اللائق وتحقيق أهدافه في الترويج للمنتجات المميزة لمحافظة مطروح، وعلى رأسها التمور، والزيتون، ومنتجات الحرف اليدوية والتراثية، بما يعزز فرص التسويق ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي والثقافي بين المحافظتين، ويدعم أبناء مطروح في التسويق لمنتجاتهم.

يذكر أن المعرض سبق إقامته في نسخته الأولى بمدينة بنها محافظة القليوبية، ونسخته الثانية بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية، والثالثة بمدينة مرسى مطروح، ومن المقرر إقامة النسخة الرابعة بمحافظة الدقهلية خلال الفترة من 22 حتى 30 يناير 2026.

وأكد الدكتور إسلام رجب نائب محافظ مطروح، أن المعرض يعد نموذجًا ناجحًا للتكامل بين المحافظات، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم التنمية المحلية، وتشجيع الصناعات الصغيرة والحرف التراثية، بما يعود بالنفع على المواطنين والمنتجين على حد سواء.