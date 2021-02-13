ضرب زلزال بقوة 9ر5 درجة على مقياس ريختر، أجزاء من وسط وجنوب آسيا اليوم الجمعة، وتأثرت به دول من طاجيكستان إلى الهند.



وشعر السكان بهزات قوية فى جميع أنحاء أفغانستان وباكستان مما أجبرهم على الفرار من المنازل والمباني الأخرى وهم في حالة ذعر.



وذكرت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية أن مركز الزلزال يقع فى طاجيكستان بالقرب من حدود البلاد مع الصين وأفغانستان على عمق أكثر من 90 كيلومتراً.



وقال مسؤولون حكوميون في إسلام أباد وكابول ونيودلهى إن توابع زلزالية وقعت في سلسلة جبال هندوكوش بالهيمالايا، والتي تمتد عبر أفغانستان، من وسط البلاد، إلى شمال باكستان وداخل طاجيكستان.



وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن الهزة استمرت حوالي 30 ثانية في باكستان، مما يعنى أن تأثيرها كان قويا.