مسؤولون أمريكيون: الاحتيال وراء الزيادة الجديدة في طلبات البطالة في أوهايو

ذكرمسؤولو العمل في ولاية أوهايو الأمريكية، أن الارتفاع الكبير في طلبات البطالة في الأسبوع الأول من فبراير يرجع إلى حد كبير إلى موجة جديدة من الاحتيال بشأن البطالة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وتلقت إدارة خدمات الأسرة والعمل في ولاية أوهايو 140 ألفا و 444 طلبا أوليا لتلقي إعانة البطالة في الأسبوع المنتهي في السادس من فبراير، بزيادة قدرها 194% عن الأسبوع السابق، وفقا لتقرير صادر عن الولاية اليوم الخميس.

وكشفت الولاية احتمال أن تكون 44 ألفا من هذه الطلبات مزيفة، وتتوقع العثور على المزيد من الطلبات الزائفة أثناء مواصلة مراجعتها.

وقال مايك ديواين حاكم الولاية خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس: "لدينا أفراد عصابات دوليون يتحركون ويستغلون هذا الوضع".