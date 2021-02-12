تونس: ضرورة تطبيق البروتوكولات الصحية لمواجهة كورونا

شدد رئيس الحكومة التونسية هشام مشيشي، اليوم الخميس، على ضرورة تطبيق البروتوكولات الصحية الموضوعة، وعلى التزام المواطنين بكل القرارات التي يتم الإعلان عنها والتحلي بالحذر واليقظة وعدم التراخي في مواجهة جائحة كورونا.

وأكد مشيشي، بحسب بيان رسمي، أن الوضع الوبائي في البلاد سجل بداية استقرار على مستوى عدد الإصابات بفيروس كورونا والوفيات.

جاء ذلك خلال إشراف مشيشي، بقصر الحكومة بالقصبة، على اجتماع الهيئة الوطنية لمجابهة انتشار فيروس كورونا بمشاركة عدد من الوزراء وأعضاء اللجنة العلمية وعدد من القيادات الأمنية.

وأشار البيان إلي أن الاجتماع يهدف إلي متابعة الوضع الوبائي في تونس، وتقييم الإجراءات التي تم اتخاذها ومدى فاعليتها، إلى جانب متابعة تقدم الاستراتيجية الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا، وضبط مواعيد استقبال الدفعات الأولى للتلقيح، وإعداد المراكز المخصصة للتطعيم.