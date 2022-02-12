الصحة: لا يوجد في قوائم الانتظار حالات طارئة

قال الدكتور حسام عبدالغفار، متحدث وزارة الصحة والسكان، إن الرعايات المركزة والحضانات، وقوائم الانتظار فكل واحدة منهم منفصلة عن الأخرى، مشيرًا إلى أن قوائم الانتظار تشمل 12 تخصص خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حديث القاهرة»، المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، اليوم السبت، أنه لا يوجد حالات للمرضى تتوفى نتيجة قوائم الانتظار، جيق إنه لا توجد حالات في قوائم الانتظار طارئة، متابعًا أن قوائم الانتظار تجعل المريض ينتظر وفق معدلات الانتظار المقبولة طبيًا.

واستكمل، أن هناك اقسام يكون الانتظار بها أسبوع وتصل المدة في بعض الأقسام الأخرى لـ 4 أسابيع، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يوجه دائمًا بانتهاء قوائم الانتظار وتم انهاء أكثر من 39 ألف حالة خلال العام الماضي.

وتابع، أن خلال الشهر الماضي تقدم أكثر من 41 ألف حالة بقوائم الانتظار وتم الانتهاء من 40 ألف حالة، مضيفًا أن قوائم الانتظار يتم بدء حسابها من وقت انتهاء المريض للفحوصات الطبية.

وأشار إلى أن الدول تختلف في عدد الرعاية المركزة والحضانات بالنسبة لعدد السكان، ومتوسط مكوث المريض في الرعاية داخل المستشفيات من 10 لـ 12 يومًا، مضيفًا أن هناك ضغط شديد على أسرة العنايات المركزة، ويعمل الدكتور خالد عبدالغفار القائم باسم وزارة الصحة عليه خلال الفترة الراهنة.