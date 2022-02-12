تقام اليوم، السبت، العديد من المباريات القوية التي ينتظرها عشاق كرة القدم، على مستوى العالم، حيث يلعب في كأس العالم للأندية مباراتين من العيار الثقيل، ففي تحديد المركز الثالث، يلتقي الأهلي بطل إفريقيا بـ زعيم آسيا الهلال السعودي، وفي النهائي يواجه تشيلسي نظيره بالميراس البرازيلي.

إذ تقام اليوم أيضا 4 مباريات ضمن منافسات دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا، حيث سيفتتح الزمالك مشواره في هذا الدور بمواجهة بترو أتليتكو، بطل أنجولا.

وفي الدوري الإنجليزي يلعب مانشستر يونايتد مع ساوثامبتون، ويواجه إيفرتون نظيره ليدز يونايتد، وواتفورد يلعب أمام برايتون، وبرينتفورد مع كريستال بالاس، ويحل مانشستر سيتي ضيفًا على نوريتش.

وفيما يلي تستعرض «الشروق» جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة:

كأس العالم للأندية - الثالث والرابع والنهائي

الأهلي - الهلال 3:00 SSC7 HD

تشيلسي - بالميراس 6:30 SSC7 HD

دوري أبطال إفريقيا - المجموعات

الترجي - جالاكس 3:00 beIN Sports HD 3

الزمالك - بترو أتلتيكو 6:00 beIN Sports HD 3

حوريا - وفاق سطيف 6:00 beIN Sports HD 3

الرجاء - أمازولو 9:00 beIN Sports HD 3

الدوري الإنجليزي - الجولة 25

مانشستر يونايتد - ساوثامبتون 2:30 م beIN Sports 1 HD Premium

إيفرتون - ليدز يونايت 5:00 م beIN Sports 2 HD Premium

واتفورد - برايتون 5:00 م beIN Sports HD Xtra 1

برينتفورد - كريستال بالاس 5:00 م beIN Sports 3 HD Premium

نوريتش سيتي - مانشستر سيتي 7:30 م beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني - الجولة 24

قادش - سيلتا فيجو 3:00 beIN Sports HD 1

فياريال - ريال مدريد 5:15 beIN Sports HD 1

رايو فاييكانو - أوساسونا 7:30 beIN Sports HD 1

أتلتيكو مدريد - خيتافي 10:00 beIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي- الجولة 25

لاتسيو - بولونيا 4:00 م Lega Serie A YouTube

نابولي - إنتر 7:00 م Lega Serie A YouTube

تورينو - فينيسيا 9:45 م Lega Serie A YouTube

الدوري السعودي - الجولة 20

الطائي - الباطن 3:00 SSC

الرائد - التعاون 6:00 SSC