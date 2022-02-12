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قال المطرب اللبناني راغب علامة، إن ترويجه لأغاني الهضبة عمرو دياب من سمات علاقات الفنانين الكبار، وهذه من التعاملات التي يعشقها.

وأضاف علامة، خلال حوار ببرنامج "حبر سري" مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس: "عمرو دياب أو غيره منافس مش عدو.. ودي شيء يساهم في استمرارية للفنان، وأنا ومراتي وعيالي نسمع أغاني عمرو دياب في السهرات".

وتابع: "عمرو دياب هو فنان ناجح وحافظ على نفسه في الساحة الفنية وأقل شيء يمكن أن يقدمه له الترويج لأغنياته".

وأكمل: "الترويج للهضبة ده شيء مش ضدي، والأغنية الجميلة عمود أساسي للفنانين الكبار وأعتز بصداقته وإن كنا لا نلتقى إلا في المناسبات".

واستكمل: "أنا وعمرو دياب نحافظ على القمة وسبب استمرارنا في القمة لأن في شغف، ومش من السهل ننتقل من جيل إلى آخر ".

وأشار إلى أنه فور أن تعجبه أغنية يطالب الملحن أن يسمعه الأغنية ثم يطالبه بإحضار التنازلات للسير بالشكل القانوني.