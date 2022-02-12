رئيس إفريقية النواب: ملف سد النهضة سيُحل عاجلا أم آجلا

قال شريف الجبلي، رئيس لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، إن جيبوتي تتسم بموقع جيوسياسي مهم جدًا ولا يقل عنه أهمية الموقع الجيو اقتصادي، لافتًا إلى أن إقامة منطقة اقتصادية مصرية في جيبوتي تساعد في دعم العلاقات الاقتصادية مع إثيوبيا والدول الموجودة.

وأضاف الجبلي، لقاء لبرنامج «من القاهرة»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد عبر فضائية «سكاي نيوز عربية»، مساء السبت، أن ملف سد النهضة سيحل عاجلًا أم آجلًا، مشيرًا إلى أهمية زيادة معدلات التجارة البينية الإفريقية التي لا تزيد عن 15%.

وأشار إلى أن مصر لها مكانة مختلفة في الدول الإفريقية ما بعد عام 2014، متابعًا: «هناك تفضيل كبير لمصر ورغبة كبيرة للتعاون معها في كل المجالات الأمنية والاقتصادية، وهناك رغبة قوية من رجال الأعمال للتوجه إلى إفريقيا».

وذكر رئيس إفريقية النواب، أن هناك توجهًا كبيرًا من مجتمع الأعمال المصري نحو الاستثمار والتجارة في إفريقيا، موضحًا أن مصر تستهدف إقامة مراكز لوجستية في العديد من الدول الإفريقية، للوصول إلى 100 مليار دولار حجم الصادرات المصرية.

وأوضح أن الأسواق الإفريقية تحتاج المزيد من المنتجات المصرية في ظل الدعم الحكومي للعملية، مختتمًا: «السياسة المصرية متجهة وبقوة نحو إفريقيا، الرئيس السيسي أعاد مصر سياسيًا بقوة إلى إفريقيا والتوجه الهام عودة الاقتصاد».