«هاتريك» ستيرلينج يقود سيتي لاكتساح نوريتش وتعزيز صدارته للدوري الإنجليزي

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عزز مانشستر سيتي موقعه في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفضل فوزه العريض على مضيفه نوريتش سيتي 4 /صفر اليوم السبت في المرحلة الخامسة والعشرين.

وفي باقي المباريات فرض ساوثهامبتون التعادل 1 /1 على مضيفه مانشستر يونايتد وفاز إيفرتون على ضيفه ليدز يونايتد 3 /صفر وبرايتون على مضيفه واتفورد 2 /صفر وتعادل برنتفورد سلبيا مع ضيفه كريستال بالاس.

وعلى ملعب كارو رود، تقمص الجناح الدولي رحيم ستيرلينج دور البطولة وسجل ثلاثة أهداف (هاتريك) ليقود سيتي لاكتساح مضيفه نوريتش.

وانتهى الشوط الأول بتقدم سيتي بهدف حمل توقيع ستيرلينج في الدقيقة 31.

وبعد مضي ثلاث دقائق فقط من بداية الشوط الثاني سجل فيل فودين الهدف الثاني لسيتي ثم أحرز ستيرلينج الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 70 و90.

الفوز رفع رصيد سيتي في الصدارة إلى 63 نقطة بفارق 12 نقطة عن أقرب ملاحقيه ليفربول الذي يلتقي مع مضيفه بيرنلي غدا الأحد، وتوقف رصيد نوريتش عند 17 نقطة في المركز الثامن عشر.

وحقق سيتي فوزه العشرين هذا الموسم مقابل ثلاثة تعادلات وهزيمتين فقط.

وعلى ملعب أولد ترافورد تقدم جادون سانشو بهدف لمانشستر في الدقيقة 21 لكن تشي آدامز أدرك التعادل لساوثهامبتون في الدقيقة 51.

ورفع مانشستر رصيده إلى 40 نقطة في المركز الخامس مقابل 29 نقطة لساوثهامبتون في المركز العاشر.

وكاد البرتغالي كريستيانو رونالدو أن يفتتح التسجيل لمانشستر بعد مضي سبع دقائق من البداية عندما تلقى تمريرة رائعة من جادون سانشو ونجح في مراوغة الحارس فريزر فورستر، لكن مدافع ساوثهامبتون أبعد الكرة قبل أن تتجاوز خط مرمى فريقه.

وبعد دقيقتين فقط ضاعت فرصة مؤكدة لمانشستر بعد مجهود رائع من سانشو الذي شق طريقه صوب المرمى وسدد كرة قوية لكن فورستر وقف له بالمرصاد.

وافتتح سانشو التسجيل لمانشستر في الدقيقة 21 بعد انطلاقة رائعة من ماركوس راشفورد قبل أن يرسل تمريرة عرضية من الناحية اليمنى إلى سانشو داخل منطقة الجزاء ليسدد الأخير دون عناء إلى داخل شباك الخصم.

وكان بمقدور الفرنسي بول بوجبا أن يسجل ثاني أهداف مانشستر في الدقيقة 28 بعد أن هيأ له برونو فيرنانديز الكرة بشكل رائع ليقابلها بوجبا بتسديدة من لمسة واحدة لكن الكرة وصلت سهلة إلى حارس ساوثهامبتون.

وقبل خمس دقائق من نهاية الشوط الأول لاحت أول فرصة حقيقية لساوثهامبتون بعد رمية تماس نفذت داخل منطقة جزاء مانشستر لكن بوجبا شتت الكرة ، لتصل إلى ستيوارت ارمسترونج الذي سدد من لمسة واحدة ولكن ديفيد دي خيا حارس أصحاب الأرض أنقذ الموقف بثبات.

وفي اللحظات الأخيرة من الشوط الأول شن ساوثهامبتون هجمة جديدة على مرمى مانشستر انتهت بتسديدة قوية من رومين بيرود لكن دي خيا تصدى لها ببراعة.

وفي الوقت بدل الضائع للشوط الأول ألغى الحكم هدفا سجله بوجبا لمانشستر ، بداعي التسلل.

وبعد مضي ست دقائق من بداية الشوط الثاني أدرك تشي آدامز التعادل لساوثهامبتون بعد تمريرة رائعة من محمد اليونسي ليسدد آدامز كرة قوية من يسار منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

وأنقذ فورستر مرمى ساوثهامبتون من هدف مؤكد في الدقيقة 61 وتصدى ببراعة يحسد عليها لتسديدة صاروخية من رونالدو.

وكاد ارمسترونج أن يسجل ثاني أهداف ساوثهامبتون في الدقيقة 64 عبر تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لكن الكرة مرت بجوار مرمى مانشستر تماما.

وألغى الحكم هدفا ثانيا لمانشستر في الدقيقة 72 بعدما اعتبار رونالدو متسللا.

ومرت آخر ربع ساعة للقاء دون أن تشهد جديدا لينتهي اللقاء بالتعادل بهدف لمثله.

وعلى ملعب جوديسون بارك، تقدم شيموس كولمان بهدف لإيفرتون في الدقيقة العاشرة ثم أضاف مايكل كين الهدف الثاني في الدقيقة 23 وتكفل أنتوني جوردون بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 78.

ورفع إيفرتون رصيده إلى 22 نقطة في المركز السادس عشر بفارق نقطة واحدة خلف ليدز صاحب المركز الخامس عشر.

وعلى ملعب فيكارج رود، حسم برايتون فوزه على مضيفه واتفورد بهدفين حملا توقيع نيال موباي وآدم وبستر في الدقيقتين 44 و82.

الفوز رفع رصيد برايتون إلى 33 نقطة في المركز التاسع وظل واتفورد في المركز قبل الأخير برصيد 15 نقطة.