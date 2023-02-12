تمكنت فرق الإنقاذ التركية، اليوم الأحد، من انتشال سيدة على قيد الحياة من تحت أنقاض مبنى، بعد 150 ساعة على الزلزال، في ولاية هطاي جنوبي تركيا.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء التركية «الأناضول»، ذكر مصدر في فرق البحث والإنقاذ بولاية هطاي، أن إحدى الفرق رصدت وجود شخص حي تحت ركام مبنى في مدينة دفنة بالولاية، عن طرق جهاز الاستشعار الحراري.

وأشار المصدر إلى أن فرق البحث والإنقاذ سارعت بعمليات إزالة الأنقاض، حتى نجحت في إخراج السيدة وعمرها 64 عامًا، من تحت ركان المبنى المدمر، وتم نقلها إلى المستشفى على الفور.

وتواصل فرق الإنقاذ في تركيا، عمليات البحث عن ناجين تحت الأنقاض وركام المباني المنهارة، جراء الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا فجر الاثنين الماضي.

وخلال الساعات القليلة الماضية، نجحت الفرق من إنقاذ ستة أشخاص من تحت الأنقاض، ونقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

وتمكنت فرق الإنقاذ، من انتشال شخص على قيد الحياة من أنقاض مبنى، بعد مرور حوالي 149 ساعة على الزلزال في ولاية هطاي جنوبي تركيا.

وعقب رصدها مؤشرات على وجود شخص حي تحت أنقاض مبنى مؤلف من 6 طوابق في مدينة أنطاكيا، كثفت الفرق جهودها للوصول إلى مواطن تركي بالغ من العمر 35 عاما.

ونجحت فرق الإنقاذ في إخراجه من تحت الأنقاض، بعد جهود استمرت نحو 5 ساعات، بدعم من عناصر الجيش التركي وفرق قادمة من رومانيا.

وانتشلت فرق الإنقاذ طفلة على قيد الحياة من تحت الأنقاض بعد 146 ساعة على الزلزال، في ولاية غازي عنتاب جنوبي تركيا، عقب رصدها صوتا تحت أنقاض مبنى مؤلف من 6 طوابق في قضاء نيزيب بالولاية.

وأنقذت فرق الإغاثة والنجدة امرأة حامل وشقيقها من تحت الأنقاض في ولاية هطاي، بعد مضي 140 ساعة على كارثة الزلزال جنوبي البلاد، وأخرجت فرق الإنقاذ المرأة وشقيقها من تحت الأنقاض في حي نارليجه بمركز مدينة أنطاكيا.