أمير قطر عقب لقائه أردوغان في تركيا: ندعم ونتضامن مع الأشقاء جراء الزلزال

أعلن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال زيارته لتركيا، اليوم الأحد، دعم بلاده وتضامنها مع "الأشقاء" جراء الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، مؤكدا مساهمة الدوحة في جهود الإغاثة.

وقال أمير قطر في تغريدة: "التقينا اليوم بأخي الرئيس أردوغان، واطلعنا في هذه الزيارة على آخر تداعيات كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا"، بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وأضاف قائلا: "نؤكد دعمنا وتضامننا مع الأشقاء، وعلى المساهمة في الجهود المبذولة للتخفيف من هذه الكارثة".

واختتم أمير قطر زيارة رسمية إلى إسطنبول استمرت يوما واحدا، التقى خلالها الرئيس أردوغان، وتعد الزيارة الأولى لزعيم أجنبي إلى تركيا، منذ زلزال الاثنين.

فيما ذكر بيان للديوان الأميري القطري، اليوم الأحد، أن اللقاء بين تميم وأردوغان، بحث "العلاقات الاستراتيجية القائمة بين البلدين الشقيقين، والسبل الكفيلة بتنميتها وتطويرها في شتى المجالات، إضافة إلى التطورات في المنطقة"، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وتبادل الجانبان "وجهات النظر تجاه مجمل القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية"، بحسب قنا.

وجدد أمير قطر "صادق تعازيه للرئيس التركي في ضحايا الزلزال"، معربا عن "تضامن دولة قطر قيادة وحكومة وشعبا مع الشعب التركي الشقيق، ومواصلة تقديمها كامل أوجه الدعم لتجاوز تداعيات هذه الأزمة".