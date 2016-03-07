 وكيل زراعة دمياط: توفير المبيدات اللازمة في كل الجمعيات الزراعية - بوابة الشروق
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وكيل زراعة دمياط: توفير المبيدات اللازمة في كل الجمعيات الزراعية

حلمي ياسين
نشر في: الأحد 12 فبراير 2023 - 12:14 ص | آخر تحديث: الأحد 12 فبراير 2023 - 12:14 ص

قام المهندس سميح عبدالسميع، وكيل وزارة الزراعة بدمياط، وأحمد هيكل مدير المكتب الفني بالمديرية، ولطفي شعبان، مدير إدارة المتابعة بالمديرية، بالمرور على زراعات القمح بنواحي كفر سعد، وذلك للاطمئنان على حالتها من التغيرات المناخية.

وأكد وكيل الوزارة أنه أوصى باتباع المعاملات الفنية المعتمدة لزيادة معدلات الإنتاج، ورفع الكفاءة الإنتاجية، مشددا على ضرورة التواجد الميداني المستمر، من أجهزة الإرشاد الزراعي والمكافحة لمتابعة الزراعات، وتقديم الدعم الفني لأهالينا المزارعين، وتوفير المبيدات اللازمة بكل الجمعيات الزراعية، وذلك تنفيذا لتعليمات المهندس السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط.

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