القوات الأوكرانية تشن 10 ضربات على مواقع القوات الروسية

شنت القوات المسلحة الأوكرانية اليوم الأحد عشر ضربات على مناطق تركيز القوات والمعدات الروسية ودمرت موقع الدفاع الجوي ومخزنين للذخيرة.



ونقلت وكالة يوكرينفورم الأوكرانية عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية قولها في منشور أنه "على مدار اليوم، نفذت طائرات قوات الدفاع الأوكرانية غارتين على مناطق تمركز فيها الأفراد العسكريون ومعدات القوات الروسية. وضربت وحدات من القذائف والمدفعية ثماني مناطق تركيز للقوى العاملة، وموقعان للدفاع الجوي، ومستودعي ذخيرة للقوات الروسية".



ووفقا لهيئة الأركان العامة الأوكرانية، شنت القوات الروسية على مدار اليوم ضربتين صاروخيتين واستخدمت راجمات صواريخ 23 مرة. ولا يزال التهديد مرتفع بشن مزيد من الضربات الروسية على أهداف مدنية في جميع أنحاء أوكرانيا.



وتابع البيان أن القوات الروسية"تركز جهودها الرئيسية على القيام بعمليات هجومية في مناطق كوبيانسك وليمان وبخموت وأفدييفكا ونوفوبافليفكا. وهي تعمل على تعزيز تجمعاتها العسكرية في منطقتي ليمان وباخموت. وتستخدم الطائرات بنشاط لشن ضربات على مواقع جنودنا".