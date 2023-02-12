رئيس جامعة العريش: جميع مرافق الكليات جاهزة للدراسة في الفصل الدراسي الثاني

أعلن الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، عن بدء استقبال الطلاب في الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي، والذي يبدأ اليوم 12 فبراير.

وأكد "الدمرداش"، جاهزية القاعات والمدرجات والمعامل، فضلًا عن أنه تم مراجعة الكفاءة الإنشائية للمنشآت الجامعية، وانتظام العملية التعليمية، بالإضافة إلى إعلان الجدول الزمني للفصل الدراسي الثاني وجدول الأنشطة الطلابية.

وأضاف أن الجامعة تولى اهتمامًا كبيرًا بالمدن الجامعية، وتعمل على تطويرها بشكل مستمر ودائم، حيث تم الانتهاء من أعمال التعقيم ومختلف أعمال الصيانة في مباني المدن الجامعية، وذلك لاستقبال الطلاب المغتربين، لتكون مكانًا ملائمًا للإقامة والإعاشة.

وشدد رئيس الجامعة، على ضرورة انتظام سير العملية التعليمية منذ اليوم الأول للفصل الدراسي الثاني، وتقديم كل سُبل الدعم والرعاية للطلاب، مما يساعد على توفير بيئة تعليمية سليمة، بالإضافة إلى ضرورة وضع خطة للأنشطة الجامعية التي تنمي مهارات الطلاب.

من جانبه قال الدكتور رفعت عمر عزوز، نائب رئيس الجامعة العريش لشئون التعليم والطلاب، إن إدارة الجامعة وضعت خطة شاملة بهدف توفير البيئة الأكاديمية المناسبة، وتحقيق الانضباط في العملية التعليمية منذ اليوم الأول، مع الالتزام التام بتطبيق الضوابط واللوائح والتقاليد الجامعية.

كما تم الانتهاء من إعلان الجداول الدراسية على مستوى كل الكليات وتجهيز القاعات والمدرجات والمعامل والمكتبات والعيادات الطبية وإجراء أعمال الصيانة اللازمة، فضلًا عن جاهزية المدن الجامعية لاستقبال الطلاب المغتربين، بالإضافة إلى العمل على رفع المقررات الإلكترونية من خلال منصة الجامعة الرقمية، تحقيقًا لسير العملية التعليمية بانتظام ونجاح.