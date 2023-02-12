الرئيس العراقي يؤكد أهمية استمرار التشاور بين بغداد وأربيل لحل المسائل العالقة

أكد الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد، اليوم الأحد، أهمية استمرار التشاور والتنسيق بين الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كردستان؛ للوصول إلى تفاهمات حقيقية تفضي لحلول جذرية للمسائل العالقة استنادا إلى الدستور والقانون والمصلحة الوطنية للبلاد.

وذكرت الرئاسة العراقية -في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن الرئيس رشيد استقبل وفدا من إقليم كردستان العراق برئاسة وزير داخلية الإقليم ريبر أحمد والوفد المرافق له، حيث جرى بحث التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية وملف النازحين في البلاد، وضرورة توحيد الجهود بين القوى العراقية لمواجهة التحديات التي يواجهها العراق.

وأشار الرئيس رشيد إلى أن العراقيين ينتظرون استحقاقات مهمة منها إقرار الموازنة وقانون النفط والغاز لما لهما من تماس مباشر بحياة المواطنين ومعيشتهم، مؤكدا الإرادة والرغبة المشتركة للحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم لحل القضايا عبر التفاهم والحوار بين الطرفين.

بدوره، أكد ريبر أحمد حرص حكومة إقليم كردستان العراق على التوصل إلى تفاهمات وحلول جذرية للمسائل العالقة مع الحكومة الاتحادية، مشيرا إلى أن العلاقات الجيدة بين الجانبين، مثمنا موقف وجهود الرئيس العراقي في تقريب وجهات النظر، ودوره في حل المشكلات بين الأطراف السياسية وبما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار بالبلاد.