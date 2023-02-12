 السكة الحديد تعلن أسعار تذاكر السفر عبر قطارات النوم للمصريين والعرب - بوابة الشروق
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السكة الحديد تعلن أسعار تذاكر السفر عبر قطارات النوم للمصريين والعرب

ميساء فهمي
نشر في: الأحد 12 فبراير 2023 - 2:09 م | آخر تحديث: الأحد 12 فبراير 2023 - 2:09 م

أعلنت الشركة الوطنية لإدارة خدمات عربات قطارات النوم، التابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن أسعار تذاكر السفر عبر قطارات النوم، اعتبارا من يوم 1 مارس المقبل، مع الاحتفاظ بتخفيض 50% لذوي القدرات الخاصة من خلال قطاري 87/86.

وقالت الشركة، في بيان لها اليوم الأحد، إن سعر تذكرة كابينة مفرد للمصريين لقطاري 86/87 (النوم) خط "القاهرة - أسوان" وبالعكس 850 جنيها، وسعر تذكرة كابينة مشتركة 550 جنيها، وسعر تذكرة الأطفال 500 جنيه، وسعر تذكرة كابينة مفرد بقطاري 86/87 (النوم) خط "القاهرة - قنا" وبالعكس تبلغ 790 جنيها، وسعر تذكرة كابينة مشتركة 500 جنيه، وسعر تذكرة الأطفال 450 جنيها.

وأضافت أن سعر تذكرة كابينة مفرد بقطاري 86/87 (النوم) خط "القاهرة - أسيوط" وبالعكس تبلغ 685 جنيها، وسعر تذكرة كابينة مشتركة 385 جنيها، وسعر تذكرة الأطفال 345 جنيها، أما سعر تذكرة كابينة مفرد لقطارات النوم أرقام 82/83/84/85/1086/1087 خط "القاهرة - أسوان" وبالعكس 950 جنيها، وسعر تذكرة كابينة مشتركة 600 جنيه، وسعر تذكرة الأطفال 550 جنيها.

وتابعت أن سعر تذكرة كابينة مفرد لقطارات النوم أرقام 82/83/84/85/1086/1087 خط "القاهرة - قنا" وبالعكس 885 جنيها، وسعر تذكرة كابينة مشتركة 530 جنيها، وسعر تذكرة الأطفال 480 جنيها، بينما بلغت سعر تذكرة كابينة مفرد لقطارات النوم أرقام 82/83/84/85/1086/1087 خط "القاهرة - أسيوط" وبالعكس 775 جنيها، وسعر تذكرة كابينة مشتركة 415 جنيها، وسعر تذكرة الأطفال 345 جنيها.

وأشارت الشركة إلى أن سعر تذكرة كابينة مفرد بقطارات النوم للعرب على خط "القاهرة - أسوان" وبالعكس 1325 جنيها، وسعر تذكرة كابينة مشتركة 875 جنيها، وسعر تذكرة الأطفال 775 جنيها.


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