السكة الحديد تعلن أسعار تذاكر السفر عبر قطارات النوم للمصريين والعرب

أعلنت الشركة الوطنية لإدارة خدمات عربات قطارات النوم، التابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن أسعار تذاكر السفر عبر قطارات النوم، اعتبارا من يوم 1 مارس المقبل، مع الاحتفاظ بتخفيض 50% لذوي القدرات الخاصة من خلال قطاري 87/86.

وقالت الشركة، في بيان لها اليوم الأحد، إن سعر تذكرة كابينة مفرد للمصريين لقطاري 86/87 (النوم) خط "القاهرة - أسوان" وبالعكس 850 جنيها، وسعر تذكرة كابينة مشتركة 550 جنيها، وسعر تذكرة الأطفال 500 جنيه، وسعر تذكرة كابينة مفرد بقطاري 86/87 (النوم) خط "القاهرة - قنا" وبالعكس تبلغ 790 جنيها، وسعر تذكرة كابينة مشتركة 500 جنيه، وسعر تذكرة الأطفال 450 جنيها.

وأضافت أن سعر تذكرة كابينة مفرد بقطاري 86/87 (النوم) خط "القاهرة - أسيوط" وبالعكس تبلغ 685 جنيها، وسعر تذكرة كابينة مشتركة 385 جنيها، وسعر تذكرة الأطفال 345 جنيها، أما سعر تذكرة كابينة مفرد لقطارات النوم أرقام 82/83/84/85/1086/1087 خط "القاهرة - أسوان" وبالعكس 950 جنيها، وسعر تذكرة كابينة مشتركة 600 جنيه، وسعر تذكرة الأطفال 550 جنيها.

وتابعت أن سعر تذكرة كابينة مفرد لقطارات النوم أرقام 82/83/84/85/1086/1087 خط "القاهرة - قنا" وبالعكس 885 جنيها، وسعر تذكرة كابينة مشتركة 530 جنيها، وسعر تذكرة الأطفال 480 جنيها، بينما بلغت سعر تذكرة كابينة مفرد لقطارات النوم أرقام 82/83/84/85/1086/1087 خط "القاهرة - أسيوط" وبالعكس 775 جنيها، وسعر تذكرة كابينة مشتركة 415 جنيها، وسعر تذكرة الأطفال 345 جنيها.

وأشارت الشركة إلى أن سعر تذكرة كابينة مفرد بقطارات النوم للعرب على خط "القاهرة - أسوان" وبالعكس 1325 جنيها، وسعر تذكرة كابينة مشتركة 875 جنيها، وسعر تذكرة الأطفال 775 جنيها.