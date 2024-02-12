تسلا تستأنف الانتاج من مصنعها خارج برلين بعد الإضطراب في البحر الأحمر

قالت شركة تسلا إنها من المقرر أن تستأنف الإنتاج من مصنعها في جرونهايد خارج العاصمة الألمانية برلين اعتبارا من اليوم الاثنين بعد توقف الإنتاج بسبب نقص الأجزاء الناجم عن هجمات الحوثيين، المدعومين من إيران، على السفن في البحر الأحمر.

وكانت شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية قد أوقفت إنتاجها من المركبات لمدة أسبوعين تقريبا في 29 يناير الماضي، بسبب الهجمات التي شنتها مليشيا الحوثيين اليمنية على السفن.

وأجبر هذا سفن الشحن على تعديل مسار رحلاتها واستخدام الممرات البحرية حول الطرف الجنوبي لأفريقيا، مما تسبب في حدوث تأخير في وصول الشحنات.

وقالت تسلا إن هذا أدى إلى نقص مكونات لا يمكن بدونها إكمال تصنيع السيارات.

وبدأت الشركة الإنتاج في المصنع منذ عامين تقريبا.

وفي المرحلة الأولى من توسعها، استهدفت انتاج 10 آلاف سيارة أسبوعيا في جرونهايد. وفي الآونة الأخيرة، تم تصنيع أكثر من 6 آلاف سيارة أسبوعيا.

وتقول تسلا إن 12500 شخص يعملون في المصنع.