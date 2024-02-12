مديرة صندوق النقد الدولي: العمل مع مصر أولوية قصوى

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أكدت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، أن العمل مع مصر أولوية قصوى بالنسبة لصندوق النقد الدولي.

وقالت جورجيفا - في منشور عبر منصة التواصل الاجتماعي (إكس) اليوم الاثنين - "أحرزنا تقدما كبيرا في مناقشاتنا حول حزمة السياسات الشاملة اللازمة لاستكمال المراجعة الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر"، معربة عن سعادتها بلقاء رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وتشارك جورجيفا في أعمال القمة العالمية للحكومات 2024 المنعقدة تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل"، والتي انطلقت في دبي في وقت سابق من اليوم وتستمر حتى 14 فبراير الحالي بمشاركة أكثر من 25 رئيس دولة وحكومة.