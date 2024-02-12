التموين: وفرنا كوبونات للسلع من 50 لـ250 جنيها بدل شنطة رمضان

قال الدكتور أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، إن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، اجتمع خلال الشهر الجاري بالموردين والمنتجين والمصنعين والاتحاد العام للغرف التجارية، وتم الاتفاق على إطلاق إشارة البدء لمعارض «أهلا رمضان» اعتبارًا من 15 فبراير الجاري ولمدة شهر.

وأوضح «كمال»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة»، المُذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، أنه تم التأكد من وفرة وإتاحة جميع السلع الأساسية والرمضانية، مشددًا على أنه سيكون هناك 3 معارض رئيسية في كل محافظة بجانب الشوادر الأخرى والتي تقام بالتعاون مع المحافظين، منوهًا بأنه في كل سلسلة تجارية سيكون هناك ركن يحمل اسم «أهلًا رمضان»

وأشار إلى أن هذه السنة العاشرة التي تنظم فيها وزارة التموين معارض «أهلًا رمضان»، موضحًا أنه سيكون هناك كوبونات من الشركة القابضة للصناعات الغذائية لفئات مختلفة بداية من 50 جنيها وحتى 250 جنيها، وسيتم توفيرها لغير القادرين لصرف سلع غذائية أو غير غذائية، لافتا إلى أن معارض «أهلًا رمضان» ستوفر بها الزيوت والسكر والأرز واللحوم المجمدة وكل ما يتعلق من ياميش رمضان.