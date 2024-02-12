يقدم الإعلامي محمود سعد حلقة جديدة من برنامج "سولد أوت" الخميس المقبل، على قناة "CBC"، يستكشف فيها أسرار جديدة من مدينة أسوان.

تسلط الحلقة التي تذاع في التاسعة مساء، كيف استطاع المهندسون المصريون نقل معبد فيلة، وما هي أشهر العادات والتقاليد المصرية المحفورة على جدران المعابد الفرعونية ومن هي الطفلة بسملة التي استطاعت أن تكتب وترسم بلسانها.

وفي حلقة الجمعة، تحل النجمة دينا الشربيني ضيفة على "سولد أوت" في حوار إنساني تتحدث فيه لأول مرة عن أكبر محنة في حياتها وتشارك المشاهدين رحلتها مع الفقد.

كما تتحدث دينا الشربيني عن أحب أعمالها وأجمل ذكرياتها مع الفنانين الأقرب لقلبها وتتذكر مع جمهورها الكثير من الحكايات التي لم تحكيها من قبل.