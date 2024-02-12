 الخميس والجمعة.. أسرار أسوان ومحنة دينا الشربيني في برنامج سولد أوت مع محمود سعد على cbc - بوابة الشروق
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الخميس والجمعة.. أسرار أسوان ومحنة دينا الشربيني في برنامج سولد أوت مع محمود سعد على cbc

دينا الشربيني
دينا الشربيني

نشر في: الإثنين 12 فبراير 2024 - 5:11 م | آخر تحديث: الإثنين 12 فبراير 2024 - 5:11 م

يقدم الإعلامي محمود سعد حلقة جديدة من برنامج "سولد أوت" الخميس المقبل، على قناة "CBC"، يستكشف فيها أسرار جديدة من مدينة أسوان.

تسلط الحلقة التي تذاع في التاسعة مساء، كيف استطاع المهندسون المصريون نقل معبد فيلة، وما هي أشهر العادات والتقاليد المصرية المحفورة على جدران المعابد الفرعونية ومن هي الطفلة بسملة التي استطاعت أن تكتب وترسم بلسانها.

وفي حلقة الجمعة، تحل النجمة دينا الشربيني ضيفة على "سولد أوت" في حوار إنساني تتحدث فيه لأول مرة عن أكبر محنة في حياتها وتشارك المشاهدين رحلتها مع الفقد.

كما تتحدث دينا الشربيني عن أحب أعمالها وأجمل ذكرياتها مع الفنانين الأقرب لقلبها وتتذكر مع جمهورها الكثير من الحكايات التي لم تحكيها من قبل.

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