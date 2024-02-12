حماس: تصريحات بوريل إثبات جديد يكشف النوايا الإسرائيلية لشطب وكالة أونروا

قالت حركة «حماس» إن حديث مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن إسرائيل أرادت التخلص من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» على مدار سنوات، «إثباتٌ جديد يكشف النوايا الصهيونية من وراء الترويج لمزاعم ملفّقة ضد الأونروا وموظفيها، في محاولة لشطبها وما تمثله من شاهد على حق شعبنا في العودة إلى دياره التي هُجّر منها قسراً».



وأكدت في بيان لها أهمية الدور الذي تقوم به الوكالة الأممية في رعاية اللاجئين الفلسطينيين، داعية الأمم المتحدة والدول الداعمة إلى عدم الخضوع لآلة التضليل التي يسوقها الكيان الصهيوني، الذي لم يقدم حتى الآن ما يثبت مزاعمه، وفقاً لتصريح المفوض العام للأونروا.



وفي وقت سابق، قال مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إنه لا يوجد بديل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» في الأراضي الفلسطينية.



وأوضح بوريل، أن الوكالة بحاجة لأن تكون قادرة على مواصلة عملها، بينما يجري التحقيق في مزاعم بأن بعضا من موظفيها، البالغ عددهم 13 ألفا في غزة، شاركوا في هجوم حماس على مستوطنات غلاف غزة في السابع من أكتوبر.



وصرح بوريل، قبل اجتماع لوزراء التنمية بالاتحاد الأوروبي في بروكسل: «لا يمكن لأي شخص آخر أن يفعل ما تفعله الأونروا، يجب التحقق من هذه المزاعم.. لننتظر التحقيقات».



وأضاف: «وفي هذه الأثناء، يجب أن يستمر الناس في تناول الطعام والذهاب إلى الأطباء».