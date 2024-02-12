طرح فيلم أنف وثلاث عيون بدور العرض التونسية

أقيم عرض خاص لفيلم «أنف وثلاث عيون» بتونس، وذلك بحضور بطل الفيلم الفنان ظافر العابدين الفيلم، ومخرجه أمير رمسيس ومنتجته شاهيناز العقاد، وذلك استعدادا لطرحه للجمهور بدور العرض السينمائية هناك، ابتداءً من يوم الأربعاء 14 من نفس الشهر.

وعن العرض صرح المخرج أمير رمسيس: "سعيد و فخور بنجاح العرض الخاص للفيلم في قاعة الكوليزيه العريقة التي امتلأت بالجمهور التونسي، وكبار الفنانين مثل المخرج رضا الباهي، والمنتجة درة بو شوشة".

وأضاف: "كما كانت ردود الفعل من القاعة و الفنانين الزملاء وإشادة النقاد بالفيلم شديدة التأثير علينا كصناع للفيلم، وننتظر بفارغ الصبر عرض الفيلم اليوم في قاعات السينما وخلال أيام في دولة المغرب الشقيقة".

وكان قد أنطلق عرض فيلم «أنف وثلاث عيون» بدور العرض السينمائية بمجموعة من الدول العربية، ودول الخليج "المملكة العربية السعودية، الإمارات، الكويت، البحرين، قطر، عمان، العراق، الأردن، فلسطين وسوريا"، ويأتي هذا بعد أن تم طرحه 31 يناير الماضي في مصر.

ويضم فيلم «أنف وثلاث عيون» مجموعة من النجوم منهم ظافر العابدين وصبا مبارك، وسلمى أبو ضيف، جيهان الشماشرجي، صدقي صخر، وسلوى محمد علي، نبيل ماهر، نور محمود، والطفل سليم مصطفى، أمينة خليل، وسيناريو وحوار وائل حمدي، وإخراج أمير رمسيس.

وتدور أحداث فيلم أنف وثلاث عيون حول د. هاشم جراح التجميل، ذائع الصيت، الذي انتصفت أربعينيات عمره دون القدرة على الالتزام بعلاقة عاطفية لمدة طويلة، على مر السنوات اقترب جدًا من فتاتين، لكنه وجد ما يكفيه من أسباب للابتعاد عنهما، أما الآن فهو غير قادر على مقاومة الفتاة الثالثة روبا، رغم أنها تصغره بخمسة وعشرين عامًا.