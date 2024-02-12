وصل الفنان محمود عامر، مدينة الغردقة، اليوم، من أجل قضاء شهر العسل رفقة زوجته رشا.



وصرح عامر، لـ"الشروق" قائلا: "أنا جاي الغردقة أقعد يومين تلاتة عشان عندي تصوير يوم الخميس.. بس بيجيلي اتصالات كتير جدًا مش عارف بسببها أقعد مع زوجتي على البحر في الجو الجميل ده".

وأضاف أنه فوجئ بمحبة الناس وردود الفعل على زواجه، لافتا إلى أن أحد الحاضرين في حفل زفافه التقط بعض الصور ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي حتى يبارك له على زواجه الجديد، حيث إنه لم يكن يعلم بذلك وفوجئ بأنه أصبح حديث الجميع.

وأوضح عامر أن ترتيبات الله هي التي جعلته يقابل رشا زوجته الجديدة ويتعرف عليها، معلقا قلبي حن ورق ودق لما شوفت مراتي، بعد ما كنت تعبان نفسيًا لأني فجأة ملقتش أسرة حواليا وزوجتي الأولي تركتني بعد زواج 34 سنة، وذهبت للعلاج عند العروسة الجديدة وانتهت بالزواج.

وأشار إلى أنه التقى زوجته بمحض الصدفة نظرًا لأنها متخصصة في الصحة النفسية، قائلًا: "لما شوفت رشا سلمت عليا زي ما بتسلم على أي فنان.. بس أول ما شوفتها حسيت إني تايه وشردت وفضفضت معاها وطبطبت عليا لحد ما قلبي نبض بحبها".

واختتم محمود عامر حديثه: "الحب لحن جميل للي عايش فيه.. ومسجل مراتي على الموبايل باسم عوض ربنا.. وأنا متصورتش أبدًا إني أعيد التجربة دي تاني ويحصل توافق مع إنسانة تانية. وأقول الناس اللي مستكترة عليا الفرحة شكرا ليكم بس ليه كل دا هو عيب واحد يتجوز في الحلال".

فيما وجهت الدكتورة رشا فرج كلمة إلى زوجها محمود عامر بالتزامن مع احتفالهما بشهر العسل وقرب موعد عيد الحب، قائلة: "كل يوم إن شاء الله مش يوم واحد بس هنعيش في حب وسعادة.. وربنا يديمه في حياتي ويديمني في حياته نعمة ويهدي سرنا".

وأضافت أن أكثر شيء نال إعجابها وجذبها إليه هو كونه حنين القلب، مختتمة: "ياريت الناس تتمنى الخير لغيرها.. ومحمود معملش حاجة غلط ولا حرام وفرق السن مش مقياس وأهم حاجة التفاهم والوفاق في الشخصية والفكر.. وياريت بلاش الناس تنتقد ويسيبونا في حالنا عشان ننبسط لأننا اخترنا بعض".