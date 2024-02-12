الائتلاف الحاكم في ألمانيا يتكبد خسائر في إعادة للتصويت الفوضوي في برلين عام 2021

تكبد الائتلاف الحاكم للمستشار الألماني أولاف شولتس خسائر طفيفة خلال إعادة الانتخابات الاتحادية في برلين لعام 2021، والتي أمرت محكمة بإعادتها بعد أن وثقت المدينة العديد من الحوادث المؤسفة في الجولة الأولى.

وأمرت المحكمة الدستورية الألمانية في ديسمبر بإعادة الانتخابات بعد الانتخابات الفاسدة في الولاية المدينة التي جرت في سبتمبر 2021، والتي من بينها عدم صحة أوراق الاقتراع أو فقدانها تماما.

ووفقا للنتائج الأولية للتصويت الذي جرى يوم الأحد، بعد فرز 9ر99% من المناطق الانتخابية، من المتوقع أن يتكبد الحزب "الاشتراكي الديمقراطي" الحاكم الذي ينتمي إلى تيار يسار الوسط بزعامة شولتس والحزبين الآخرين في الإئتلاف "الخضر" و"الديمقراطي الحر" المؤيد لقطاع الأعمال خسائر تقل عن نقطة مئوية واحدة بين ناخبي برلين.

ومن المتوقع أن يظل الحزب الاشتراكي الديمقراطي هو أقوى حزب في العاصمة بنسبة 3ر22%(بانخفاض بنسبة 2ر1%)، يليه حزب الخضر بنسبة 22% (بانخفاض قدره 3ر0%).

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يحصل كل من حزب الديمقراطيين المسيحيين المحافظين وحزب البديل من أجل ألمانيا الشعبوي اليميني المتطرف على نحو نقطة مئوية واحدة لكل منهما.

وتحسن حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي المحافظ ليحصل على 2ر17% (بزيادة نسبتها 3ر1%)، في حين ارتفع حزب البديل من أجل ألمانيا إلى 4ر9% (بزيادة بنسبة 1%) وتجاوز الحزب الديمقراطي الحر، الذي انخفض إلى 1ر8% (بخسارة 9ر0%). وحافظ حزب اليسار عمليا على نتيجة انتخابات 2021 بنسبة 5ر11% (بزيادة بنسبة 1ر0%).

ولم يكن من المتوقع أن يغير التصويت أغلبية ائتلاف يسار الوسط الحاكم بزعامة شولتس لأنه يؤثر على9ر0% فقط من الناخبين على مستوى البلاد، ولكن ستفسر النتيجة على أنها انعكاس لانخفاض الرضا بشكل عام عن الحكومة في استطلاعات الرأي الأخيرة.

وجاءت إعادة الانتخابات بعد أن شاب تصويت برلين لعام 2021 طوابير طويلة وأوراق اقتراع غير صحيحة أو مفقودة، إلى جانب اضطرار مراكز الاقتراع إلى البقاء مفتوحة بعد وقت الإغلاق الرسمي المحدد له الساعة السادسة مساء.

وقال شتفان بروشلر، المشرف على انتخابات الولاية، إنه تم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان سير كل شيء بسلاسة هذه المرة. وأضاف بوشلر صباح الأحد أثناء الإدلاء بصوته: "يجب تصحيح الخطأ، ونحن فقط، المواطنون، قادرون على القيام بذلك".