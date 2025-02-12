 سلسلة من الزلازل تضرب المنطقة البحرية بين جزيرتي سانتوريني وأمورجوس في اليونان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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سلسلة من الزلازل تضرب المنطقة البحرية بين جزيرتي سانتوريني وأمورجوس في اليونان

أثينا - د ب أ
نشر في: الأربعاء 12 فبراير 2025 - 6:23 م | آخر تحديث: الأربعاء 12 فبراير 2025 - 6:23 م

ذكر المعهد اليوناني للعلوم الجيوديناميكية في أثينا، أنه تم تسجيل خمسة زلازل أخرى في المنطقة البحرية الواقعة بين جزيرتي سانتوريني وأمورجوس في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

وضرب الزلزال، وهو بقوة خمس درجات المنطقة في الساعة الثالثة و14 دقيقة صباحا، على بعد حوالي 24 كيلومترا جنوب غرب أركسيني، وهي إحدى المستوطنات الواقعة في جزيرة أمورجوس، حسب صحيفة كاثيميريني اليونانية اليوم.

وأعقب ذلك أربع هزات أرضية أصغر حجما بقوة 4 درجات و6ر4 درجة و4 درجات و1ر4 درجة، وقعت في الساعة الثالثة و35 دقيقة صباحا والرابعة و14 دقيقة صباحا والرابعة و18 دقيقة صباحا والرابعة و23 دقيقة صباحا، على التوالي ، على بعد 20 -25 كيلومترا من مستوطنة أركسيني.

يشار إلى رصد أكثر من 14 ألف هزة أرضية منذ 26 يناير، حيث تم تسجيل أكثر من 1100 هزة أرضية في التاسع من فبراير وحده.

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