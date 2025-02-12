احتجاجات فلسطينية ضد ممثلة إسرائيلية في فيلم كابتن أمريكا تثير جدلا عالميا وديزني تواجه خطر المقاطعة

في حدث مثير للجدل في هوليوود، شهد العرض الأول لفيلم "كابتن أمريكا: عالم جديد شجاع — Captain America: Brave New World"، أمس الثلاثاء، احتجاجات حاشدة من قبل عشرات المتظاهرين المؤيدين للقضية الفلسطينية، الذين عبروا عن استيائهم من ظهور شخصية البطل الخارق الإسرائيلي، روث بات-سيراف، والمعروفة باسم "صبرا"، التي تؤدي دورها الممثلة الإسرائيلية شيرا هاس.

رفع المحتجون لافتات كتب عليها "صبرا يجب أن تختفي"، "ديزني تدعم الإبادة الجماعية"، و"قاطعوا كابتن أمريكا"، بينما رددوا هتافات مثل "حرروا فلسطين" و"ديزني، ديزني، لا يمكنك الاختباء".

تعود شخصية "صبرا"، التي ظهرت لأول مرة في قصص مارفل المصورة في الثمانينات، إلى الساحة السينمائية مع الجدل الذي أثارته، إذ كانت في النسخة الأصلية عميلة لجهاز الموساد الإسرائيلي، وهو الأمر الذي أثار المزيد من الجدل منذ إعلان ظهورها في الفيلم عام 2022.

وفي محاولة للتخفيف من حدة هذا الجدل، أصدرت "مارفل" بيانا أكدت فيه أنها تتبنى "نهجا جديدا" لتقديم الشخصية في "عالم جديد شجاع".

وصرح منتج الفيلم، نيت مور، بأن شخصية "صبرا" في الفيلم "ليست مرتبطة بالموساد" بل "تعمل لصالح الحكومة الأمريكية".

وعلى الرغم من هذا التغيير في خلفية الشخصية، لم تهدأ الاحتجاجات؛ حيث استمرت الدعوات لمقاطعة الفيلم، مع استمرار الجدل حول تمثيل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني في هذا العمل السينمائي.

من جانبها، أشارت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية إلى أن الاحتجاجات ضد فيلم "كابتن أمريكا"؛ جاءت من قبل الفلسطينيين فقط، وهو ما قد يفسر على أنه محاولة لتقليص نطاق هذه الاحتجاجات وإظهارها كأنها محصورة في فئة معينة، وبالتالي تدعيم الرواية الإسرائيلية حول حقها في التصرف تجاه قطاع غزة.

وفي المقابل، تواجه "ديزني" خطر المقاطعة في أي لحظة، وسط الجدل المتواصل حول شخصيات أفلامها وتوجهاتها؛ مما يعرضها لخسائر كبيرة من الجمهور الرافض لمثل هذه الفئة من الأعمال.

تعد شيرا هاس، الممثلة التي تجسد شخصية "صبرا"، من أبرز نجوم التمثيل في إسرائيل، وقد نالت شهرة واسعة بفضل دورها في مسلسل "Unorthodox"، حيث تم ترشيحها لجائزة جولدن جلوب وجائزة إيمي عن أدائها المميز في المسلسل.

كما حصلت "هاس" على العديد من الجوائز والتكريمات، بما في ذلك جائزة أفضل ممثلة في مهرجان "تريبيكا السينمائي" عن فيلمها "Asia" في عام 2020.