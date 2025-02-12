أول تعليق إسرائيلي رسمي على دهس علمها في الأردن

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هاجمت وزارة الخارجية الإسرائيلية الأردن بعد دهس نائب نقيب المحامين الأردنيين على العلم الإسرائيلي أمام مدخل نقابة المحامين.

وقالت خارجية الاحتلال، خلال بيان، إن "عدم إدانة السلطات الأردنية للحادث أمر مثير للقلق"، وكالة معا الفلسطينية.

وأضاف البيان أن "هذه التصرفات من شأنها أن تضر بعلاقات الثقة والتعاون بين عمان وإسرائيل".

وكانت وسائل الإعلام العبرية قد تداولت صورة العدوان عند مدخل المكتب وهو يدوس علم الاحتلال الإسرائيلي.

واعتبرت وزارة خارجية الاحتلال أن وضع العلم على أرضية المدخل وتصريح العدوان بأنه "يجب ان يداس من كل من يدخل نقابتنا العصية على التطبيع"، هو تحريض.

وتقدمت خارجية الاحتلال باحتجاج رسمي إلى السفارة الأردنية، مؤكدة على ضرورة ضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل، ومطالبة الحكومة الأردنية بإدانة الحدث واتخاذ خطوات لمنع تكرار مثل هذه الأفعال.