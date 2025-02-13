أكد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي على أهمية تحقيق الانتصارات مع الأحمر، مُشيرًا إلى أن تدريب الأهلي ليس نزهة.

وقال مارسيل كولر في تصريحات للإعلام السويسري: "في كل مباراة نخسر فيها، سأستمع للانتقادات والسخرية في الفندق، من الطباخ، ومن عمال التنظيف، وغيرهم".

وأضاف المدرب السويسري: "الحياة كمدير فني للأهلي ليست نزهة.. كي نواجه أورلاندو بايرتس في جنوب أفريقيا، كان علينا السفر حوالي 15 ساعة تقريبًا بسبب المسافة بين البلدين".

وتابع: "الوقت هنا مكثف، والضغط هائل، رغم الفوز بكل ما يمكن الفوز به خلال وقت قصير، إلا أن الجماهير كانت غاضبة، لأننا تلقينا الهزيمة أمام باتشوكا المكسيكي بركلات الترجيح، ولم نتأهل لمواجهة ريال مدريد الإسباني في نهائي كأس انتركونتيننتال، لكن لا أريد أن أشتكي، فهذا جزء من العمل".

وأكمل: "المشاركة في كأس العالم للأندية 2025؟ سنلعب أمام فرق إنتر ميامي الأمريكي مع ليونيل ميسي، وأمام بورتو وبالميراس في دور المجموعات، إنها بطولة رائعة".

وأتم مارسيل كولر تصريحاته قائلًا: "الفرق الأفريقية ستتاح لها الفرصة لوضع نفسها في نافذة المتجر. ولأن المواجهات أمام الفرق الكبرى هي حلم كل لاعب كرة قدم".