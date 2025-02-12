رئيس وزراء المجر يلتقي في بودابست مرشحة البديل لمنصب المستشار الألماني

خلال زيارتها للعاصمة المجرية بودابست، أشادت زعيمة حزب "البديل من أجل ألمانيا"، أليس فايدل، بشدة بدولة المجر ووصفتها بأنها نموذج يحتذى به.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، قالت فايدل اليوم الأربعاء إن "المجر هي الحصن المنيع ضد الهجرة غير الشرعية".

وأضافت مرشحة الحزب اليميني الشعبوي لمنصب المستشار الألماني أن المجر تمثل بالنسبة لحزب البديل رمزًا للعقلانية والسيادة والاستقلال وحرية التعبير.

ووعدت فايدل في حال مشاركة حزبها في تشكيل الحكومة الألمانية المقبلة قائلة:" سنسير على خطى المجر، قدوتنا العظيمة".

والتقت فايدل وأوربان في مقر إقامته الرسمي في دير الكرمل السابق في قلعة بودابست لإجراء محادثات. وتردد أن الاثنين تناولا عشاءً مشتركًا في الليلة السابقة. وبدا ظهورهما في المؤتمر الصحفي أمام أعلام المجر وألمانيا وكأن هذه الزيارة هي زيارة رسمية (زيارة دولة).

وكان أوربان كتب سابقًا على منصة إكس أنه استقبل اليوم مستقبل ألمانيا، قائلًا: "لقد كان شرفًا لي أن أستقبلكم في بودابست، الرئيسة (أي الرئيسة التنفيذية لحزب البديل) أليس فايدل."

وقالت فايدل إن ألمانيا أصبحت ضعيفة. كما انتقدت سياسة الطاقة وسياسة الهجرة في ألمانيا، وأكدت موقف حزب البديل الرامي إلى تقليص صلاحيات الاتحاد الأوروبي.

وجاءت مبادرة عقد هذا اللقاء من حزب البديل. وكان أوربان صرح لصحيفة "نويه تسوريشر تسايتونج" السويسرية في أوائل الشهر الجاري بأن فايدل هي التي طلبت هذا الاجتماع.

ويؤكد حزب البديل منذ سنوات على تقاربه مع السياسة الشعبوية اليمينية والناقدة للاتحاد الأوروبي التي ينتهجها أوربان.

وفي العام الماضي، أعربت فايدل عن إعجابها التام بأوربان، كما هو الحال مع السياسي النمساوي هربرت كيكل زعيم حزب الحرية النمساوي.

وفي حديثه مع الصحيفة السويسرية، قال أوربان إن "حزب البديل قد يحصل على 20% من الأصوات. وإذا أرادت زعيمته التحدث معي، فلماذا أرفض؟ إذا اتصل بي (المستشار الألماني) أولاف شولتس، فسأستقبله أيضًا، لكن هذا الخطر ليس وشيكا".