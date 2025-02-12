أطقم وزارة ماسك تواجه دعوى قضائية بسبب إلغاء برامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

قالت إفادات جديدة لموظفين بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إن مساعدا لإيلون ماسك حليف الرئيس الأمريكي وآخرين من خارج الوكالة يعطون توجيهات بالإنهاء الفوري لمئات برامج المساعدات الأمريكية والأجنبية في الخارج الأسبوع الجاري، دون تقديم الوثائق أو التبريرات المطلوبة.

كما تم إرسال إفادات موظفي الوكالة في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء، دعما لدعوى قضائية أقامتها هيئتان تمثلان الموظفين الحكوميين.

وحركت الهيئتان الدعوى لإلغاء تفكيك إدارة ترامب وأطقم ماسك لوكالة التنمية.

وتقدم الإفادات بعض المشاهدات الأكثر تفصيلا داخل الوكالة والارتباك في الخارج، كما تصف أطقم ماسك في وزارة كفاءة الحكومة التي تشرف على تطهير برامج قائمة منذ أمد طويل في الخارج بوكالة التنمية الدولية.

وعندما أرسل موظفون تعاقدت معهم وكالة التنمية الدولية أمس الأول الإثنين رسالة بريد إلكتروني إلى مسئولين كبار بالوكالة يطلبون فيها التصريح والتبرير المطلوب لإلغاء برامج وكالة التنمية الدولية في الخارج، رد مساعد لماسك على الرسالة.

وأجاب مساعد ماسك بأن قرارات إلغاء البرامج جاءت من "أعلى المستويات".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقع في الشهر الماضي أمرا تنفيذيا يقضي بتعليق جميع برامج المساعدات الخارجية الأمريكية مؤقتا لمدة 90 يوما، لحين إجراء مراجعات لتحديد مدى توافقها مع أهداف سياساته.

وشمل القرار الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ونتيجة لهذا التعليق توقفت آلاف البرامج الإنسانية والتنموية والأمنية الممولة من الولايات المتحدة حول العالم، وبدأت المنظمات المعنية بالمساعدات في تسريح مئات الموظفين.

وتعتبر المساعدات أداة رئيسية في السياسة الخارجية الأمريكية وتأثير واشنطن على الدول الأخرى.