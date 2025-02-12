أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي لـ853 ألفا و30 جنديا منذ بداية الحرب

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو 853 ألفا و30 جنديا، بينهم 1150 لقوا حتفهم، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الأربعاء.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 10023 دبابة، منها 9 دبابات أمس الثلاثاء، و20871 مركبة قتالية مدرعة، و22976 نظام مدفعية، و1276 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1061 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 370 طائرة حربية، و331 مروحية، و24919 طائرة مسيرة، و3057 صواريخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و36928 من المركبات وخزانات الوقود، و3742 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.