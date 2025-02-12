كشفت الفنانة إلهام شاهين عن اسم الشخصية التي تلعبها في مسلسل "سيد الناس" المقرر عرضه في موسم رمضان 2025.

ونشرت إلهام عبر حسابها الشخصي على انستجرام، فيديو يتضمن لقطات من برومو مسلسل "سيد الناس"، معلقة: "انتظروا اعتماد الهواري في مسلسل سيد الناس على شاشة إم بي سي مصر في رمضان".

وكانت إلهام شاهين قد لفتت انتباه الناس بشخصيتها في برومو مسلسل سيد الناس، حيث لاقت شخصيتها على وجه التحديد في البرومو الدعائي اهتماماً من جانب عدد من المتابعين عبر السوشيال ميديا، ووصفها بعضهم أنها كانت الأفضل من بين الفنانين الموجودين في البرومو.

مسلسل "سيد الناس" يشارك في بطولته بجانب عمرو سعد، وإلهام شاهين، كل من أحمد زاهر، وريم مصطفى، وبشرى، ونشوى مصطفى، وملك أحمد زاهر، وأحمد فهيم، وكريم عفيفي، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

وتدور أحداث العمل حول الجارحي الذي يخرج من السجن في قضية دبرها له أقاربه قبل سنوات طويلة وأصبحت سيرته محط عار وخزي من عائلته في منطقة السبتية، ويحاول بعد سنوات الانتقام منه وتطهير اسمه من العار الذي لحق به، وفي ذات الوقت الخروج من المكائد والتدابير التي تقودها ضده سيدة متسلطة في عائلته وهي اعتماد الهواري.

يعتبر "سيد الناس" هو التعاون الثاني بين عمرو سعد والمخرج محمد سامي، وكذلك التعاون الثاني بين سعد وإلهام شاهين بعد فيلم "ريجاتا" الذي شاركا فيه قبل أعوام.