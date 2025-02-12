روسيا والسودان يتوصلان لاتفاق حول مشروع القاعدة البحرية

توصل روسيا والسودان، لاتفاق حول مشروع القاعدة البحرية التي تعتزم روسيا إقامتها على شواطئ البحر الأحمر في السودان.

ونقلت وكالة «تاس» عن وزير الخارجية السوداني علي يوسف الذي وصل إلى موسكو أمس الثلاثاء، القول: «اتفقنا على كل شيء حول مسألة بناء القاعدة الروسية».

وكان يوسف قد أكد بعد أيام قليلة من تعيينه وزيرا للخارجية في نوفمبر 2024، عدم ممانعته في إنشاء قاعدة روسية على شواطئ البحر الاحمر في بلاده.

وفي ديسمبر الماضي، أكدت وكالة "بلومبرج" على لسان مصادر استخباراتية سودانية وأربعة مسئولين من دول غربية، أن هناك مفاوضات جارية بين موسكو والجيش السوداني لإنشاء قاعدة عسكرية في ميناء بورتسودان.

وتنص اتفاقية موقعة بين روسيا والسودان على إقامة منشأة بحرية روسية على ساحل البحر الأحمر في السودان، تستخدم في عمليات الإصلاح وإعادة الإمداد والتموين لقطع البحرية الروسية في المنطقة، وتستوعب ما يصل إلى 300 عسكري ومدني، ويسمح لها باستقبال أربع سفن في وقت واحد.

لكن الاتفاقية أثارت حفيظة الولايات المتحدة والعديد من البلدان التي اعتبرت أن إنشاء القاعدة الروسية يشكل خطرا على الأمن الدولي.