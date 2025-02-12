ألمانيا توافق مبدئيا على المشاركة بمهمة شرطة تابعة للاتحاد الأوروبي في غزة

وافقت الحكومة الألمانية مبدئيًّا، اليوم الأربعاء، على المشاركة في بعثة الشرطة التابعة للاتحاد الأوروبي في قطاع غزة.

وقال مصدر حكومي لوكالة «رويترز»، إن مجلس الوزراء الألماني وافق من حيث المبدأ، على نشر قوات شرطة ضمن المهمة المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي، والتي تعمل في الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي.

وقبل أيام، وصف المستشار الألماني أولاف شولتس، اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة يمكن أن تأخذ ملكية قطاع غزة وتعيد تطويره مع نقل سكانه بأنه «فضيحة».

جاء ذلك خلال مناظرة تلفزيونية جمعت شولتس مع خصمه المحافظ زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي فريدريش ميرتس، تمهيدا للانتخابات التشريعية الألمانية المقررة في 23 فبراير.

وعندما سئل عن رأيه في اقتراح ترامب بإعادة تطوير غزة لتصبح «ريفييرا الشرق الأوسط»، أجاب شولتس: «(إنها) فضيحة. بالإضافة إلى ذلك، (ريفييرا) تعبير فظيع حقا»، وذلك نظرا لحجم الدمار الذي تشهده غزة.

وشدد على أن «إعادة توطين السكان أمر غير مقبول ومخالف للقانون الدولي»، مشيرًا إلى موقف مصر والأردن الرافض لتهجير الفلسطينيين.