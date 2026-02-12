جامعة القاهرة تدشن المهرجان الكشفي الـ46 بمشاركة 17 كلية

افتتح الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، فعاليات المهرجان الكشفي الـ46 والإرشادي الـ34 لجوالى وجوالات الجامعة، والذي أُقيم بالمخيم الدائم بملاعب الجامعة تحت شعار «من الفكرة إلى الفعل.. جوالة تصنع المستقبل»، بمشاركة 17 كلية، وبحضور الدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعدد من عمداء الكليات ووكلائها، وقيادات رعاية الشباب بالجامعة والكليات.

وأكد رئيس الجامعة أن تنظيم المهرجان يأتي في إطار دعم الأنشطة الطلابية باعتبارها محورًا أساسيًا في بناء شخصية الطالب الجامعي، وتنمية مهارات القيادة والعمل الجماعي والانضباط وتحمل المسئولية، مشيرًا إلى أن شعار المهرجان يعكس توجه الجامعة نحو تحويل الأفكار المبدعة إلى مبادرات عملية تسهم في صناعة المستقبل وإعداد جيل قادر على الابتكار والمشاركة الفاعلة في خدمة المجتمع.

وأضاف أن الحركة الكشفية تمثل نموذجًا تربويًا متكاملًا يعزز قيم العمل التطوعي والانتماء الوطني، ويمنح الطلاب خبرات عملية تكمل دور الدراسة الأكاديمية، بما ينعكس على تأهيلهم للحياة المهنية والمجتمعية.

ووجّه رئيس الجامعة الشكر إلى قطاع التعليم والطلاب وإدارات رعاية الشباب بالكليات على جهودهم في تنظيم المهرجان، مثمنًا حماس ومشاركة طلاب الجوالة والجوالات، ومتمنيًا لهم التوفيق في تقديم فعاليات تليق بتاريخ الجامعة.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد رجب أن المهرجان يشهد مشاركة واسعة من مختلف الكليات، ويتضمن عروضًا وأنشطة كشفية وإرشادية تبرز مهارات الطلاب التنظيمية والقيادية، مؤكدًا حرص إدارة الجامعة على توفير بيئة تعليمية داعمة ومحفزة تطلق طاقات الطلاب الإبداعية.

وعقب الافتتاح، تفقد رئيس الجامعة معرض أنشطة ومنتجات الجوالة، الذي ضم أعمالًا فنية ومشغولات يدوية ومخيمات كشفية وملصقات توعوية وأنشطة مجتمعية، كما حرص على التقاط الصور التذكارية مع الطلاب المشاركين، مشيدًا بما قدموه من نماذج تعكس مستوى الوعي والقدرة على الابتكار والعمل الجماعي.

ويُعد المهرجان الكشفي والإرشادي بجامعة القاهرة من أبرز الفعاليات الطلابية السنوية التي تعكس حيوية الحركة الطلابية داخل الجامعة، وتؤكد دورها في إعداد كوادر شبابية مؤهلة للمشاركة في مسيرة التنمية الوطنية.