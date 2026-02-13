 أوكرانيا: العثور على جثتي نيجيريين اثنين كانا يقاتلان لصالح روسيا في لوهانسك - بوابة الشروق
الجمعة 13 فبراير 2026 12:07 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على التبرع بأعضائك بعد الوفاة؟
النتـائـج تصويت

أوكرانيا: العثور على جثتي نيجيريين اثنين كانا يقاتلان لصالح روسيا في لوهانسك

أبوجا (نيجيريا) (أ ب)
نشر في: الخميس 12 فبراير 2026 - 11:42 م | آخر تحديث: الخميس 12 فبراير 2026 - 11:42 م

قالت السلطات الأوكرانية اليوم الخميس، إنه تم العثور على جثتي نيجيريين اثنين كانا يقاتلان لصالح روسيا في شرق أوكرانيا.

ووفقًا لبيان صادر عن الدائرة الرئيسية للاستخبارات الأوكرانية، خدم حمزة كازين كولاولي ومباه ستيفن أودوكا في فوج البنادق الآلية للحرس 423 للقوات المسلحة التابعة للاتحاد الروسي.

وقالت إن الرجلين وقعا عقديهما مع الجيش الروسي في النصف الثاني من عام 2025، كولاولي في 29 أغسطس الماضي وأودوكا في 28 سبتمبر الماضي.

ولم يتلق أي من الرجلين أي تدريب عسكري. وترك كولاولي خلفه زوجة وثلاثة أطفال في البلد الواقع في غرب أفريقيا.

وعُثر على الجثتين في لوهانسك، وهي منطقة في دونباس في الجزء الشرقي من أوكرانيا.

وقالت دائرة الاستخبارات: "قُتل كلا النيجيريين في أواخر نوفمبر الماضي، خلال محاولة لاقتحام المواقع الأوكرانية في منطقة لوهانسك. ولم يشتبكا على الإطلاق في تبادل إطلاق نار، وإنما لقيا حتفهما في غارة بطائرة مسيرة."

 

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك