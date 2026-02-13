أوكرانيا: العثور على جثتي نيجيريين اثنين كانا يقاتلان لصالح روسيا في لوهانسك

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت السلطات الأوكرانية اليوم الخميس، إنه تم العثور على جثتي نيجيريين اثنين كانا يقاتلان لصالح روسيا في شرق أوكرانيا.

ووفقًا لبيان صادر عن الدائرة الرئيسية للاستخبارات الأوكرانية، خدم حمزة كازين كولاولي ومباه ستيفن أودوكا في فوج البنادق الآلية للحرس 423 للقوات المسلحة التابعة للاتحاد الروسي.

وقالت إن الرجلين وقعا عقديهما مع الجيش الروسي في النصف الثاني من عام 2025، كولاولي في 29 أغسطس الماضي وأودوكا في 28 سبتمبر الماضي.

ولم يتلق أي من الرجلين أي تدريب عسكري. وترك كولاولي خلفه زوجة وثلاثة أطفال في البلد الواقع في غرب أفريقيا.

وعُثر على الجثتين في لوهانسك، وهي منطقة في دونباس في الجزء الشرقي من أوكرانيا.

وقالت دائرة الاستخبارات: "قُتل كلا النيجيريين في أواخر نوفمبر الماضي، خلال محاولة لاقتحام المواقع الأوكرانية في منطقة لوهانسك. ولم يشتبكا على الإطلاق في تبادل إطلاق نار، وإنما لقيا حتفهما في غارة بطائرة مسيرة."