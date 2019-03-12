ريابكوف يناقش العلاقات الثنائية بين روسيا والبرازيل

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أمس الاثنين، أن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، ناقش تطوير العلاقات الثنائية مع البرازيل والوضع في المنطقة، خلال مباحثات مع نائب وزير الخارجية البرازيلي، ألميدو سولجادو وذلك أثناء زيارته إلى البرازيل.

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن بيان للخارجية الروسية عقب اللقاء، "أنه خلال المحادثات التي جرت في أجواء بناءة في الحوار الروسي-البرازيلي، تمت مناقشة القضايا الموضوعية للتعاون الثنائي، والأجندة الدولية، بما في ذلك مراعاة الرئاسة البرازيلية الحالية في بريكس، وكذلك القضايا الإقليمية".

وصرح مصدر في السلك الدبلوماسي الروسي في وقت سابق لوكالة "سبوتنيك" أنه خلال المشاورات يمكن للأطراف مناقشة الوضع في فنزويلا.

وكانت السفارة الروسية لدى البرازيل قد ذكرت في وقت سابق، أنه في 14-15 مارس، سيعقد اجتماع في مدينة كوريتيبا، لمندوبين من دول البريكس. ويخطط نائب وزير الخارجية الروسي، قبل عقد هذا الاجتماع، الاجتماع مع نظيره البرازيلي.