وزير الري يصل العراق للمشاركة في مؤتمر بغداد الدولي الأول للمياه

وصل وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي إلى العاصمة العراقية بغداد، في مستهل زيارة رسمية لدولة العراق للمشاركة في مؤتمر بغداد الدولي الأول للمياه، والمقرر عقده يومي 13 و14 مارس الجاري.



وذكر بيان لوزارة الري اليوم الجمعة أنه كان في استقبال الدكتور عبد العاطي لدى وصوله بغداد، وزير الموارد المائية العراقي المهندس مهدي رشيد الحمداني، والسفير المصري لدى العراق وليد إسماعيل.



وقال وزير الري إن المشاركة في مؤتمر بغداد الدولي للمياه تأتي تعبيرا عن إيمان مصر بضرورة تحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين لتحقيق أهداف الشعبين في التنمية المستدامة والوصول للإدارة المثلى لمواردنا المائية، خاصة في ظل ما تواجهه مصر والعراق والعديد من دول العالم من تحديات كبيرة تهدد مواردها المائية.



ومن المقرر أن يناقش الوزيران التقدم المحرز في التعاون المشترك بين البلدين في مجالات إدارة المياه، كما سيلتقي الدكتور عبد العاطي بعدد من الوزراء على هامش المؤتمر.