الصحة العالمية تدرج لقاح جونسون آند جونسون المضاد لكورونا للاستخدام الطارئ

أدرجت منظمة الصحة العالمية لقاح جونسون آند جونسون المضاد لفيروس كورونا للاستخدام الطارئ.

وقالت المنظمة، في بيان، نشر على موقعها الإلكتروني: "أدرجت منظمة الصحة العالمية اليوم لقاح ضد (كوفيد-19)، الذي طورته شركة يانسن للأدوية، لقاح جونسون آند جونسون للاستخدام في حالات الطوارئ في جميع البلدان وتوزيعه عبر آلية (كوفاكس)، وتم اتخاذ القرار بناءً على موافقة وكالة الأدوية الأوروبية".

جدير بالذكر أن المفوضية الأوروبية وافقت، أمس الخميس، على منح الترخيص الطارئ للقاح جونسون آند جونسون بعد حصوله على موافقة من الوكالة الأوروبية للأدوية.

وكانت الوكالة الأوروبية للأدوية، أوصت بمنح التسويق المشروط في دول الاتحاد الأوروبي، للقاح (جونسون آند جونسون)، للأشخاص أكبر من سن الثامنة عشر عاما، على أن يتم اتخاذ القرار النهائي من المفوضية الأوروبية بشأن تسويقه بدول الاتحاد.

وقال بيان للوكالة الأوروبية للأدوية، أمس الخميس، إنه "بعد تقييم شامل خلصت لجنة الأدوية البشرية التابعة للوكالة بالإجماع إلى أن البيانات الموجودة حول لقاح (جونسون آند جونسون) كانت قوية وتفي بمعايير الفعالية والسلامة والجودة، لقاح (جانسين المضاد لكوفيد-19) هو اللقاح الرابع الموصى به في الاتحاد الأوروبي للوقاية من كورونا".