المفتي ناعيا الحاجة زينب: نموذج فريد في حب الوطن

نعى الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- الحاجة زينب الملاح، التي وافتها المنية اليوم، إذ هي أول متبرعة بقرطها الذهبي لصالح صندوق "تحيا مصر" للمساهمة في دعم الدولة المصرية.



وأكد المفتي -في بيان اليوم الجمعة- أن الحاجة زينب قدمت نموذجًا فريدًا في الوطنية وحب الوطن وبذل الغالي والنفيس في خدمته، وأنها على الرغم من ظروفها الصعبة لم تبخل على وطنها بشيء، فقدمت ما تملكه خدمة لوطنها وحبًّا لترابه.



وأشار مفتي الجمهورية إلى أن الحاجة زينب قدمت نموذجًا مشرفًا وقدوة للجميع، وضربت مثالًا عمليًّا لحب الوطن وخدمته بعملها الخالص لوجه الله تعالى.



وتوجه مفتي الجمهورية بخالص العزاء والمواساة لأسرة فقيدة الوطن، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وأسرتها وذويها الصبر والسلوان "إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ".