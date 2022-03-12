اتهمت روسيا، قوات أوكرانية بإطلاق النار على سفينة "سورموفسكي 3064" التجارية الروسية في بحر آزوف.

ونقلت شبكة (روسيا اليوم) الإخبارية عن بيان لجنة التحقيق الروسية في الحادث، القول إن السفينة كانت على بعد 12 كيلومترا من بلدة شابلسكوي بمياه مقاطعة شيربينوفسكايا بإقليم كراسنادار الروسي، حيث كانت متجهة من اليونان إلى مدينة تاغانروغ الروسية.

وقالت اللجنة إنها بدأت التحقيق، وأنه جرى إطلاق النار على السفينة بطريقة عشوائية، دون تسجيل أي إصابات بين طاقمها، مشيرة إلى أن النيران اشتعلت بالحجرة الرئيسية لقيادة السفينة، إلا أنه تمت السيطرة على الحريق من قبل طاقم السفينة وتابعت إبحارها.