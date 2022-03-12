أوكرانيا تتهم القوات الروسية بقصف مسجد السلطان سليمان القانوني في ماريوبول

قالت وزارة الخارجية الأوكرانية، إنّ القوات الروسية قصفت مسجد السلطان سليمان القانوني في ماريوبول.



جاء ذلك بحسب تقارير إعلامية، في نبأ عاجل، دون ذكر مزيد من التفاصيل.



يأتي هذا التطور في أعقاب مناشدة وجهها مكتب رئيس بلدية ماريوبول، إلى تركيا من أجل التوسط لدى روسيا لوقف هجومها على المدينة، في وقت لجأ إلى مسجدها 86 مواطنا تركيا بينهم 34 طفلا هرباً من الحرب.



وتعيش ماريوبول المدينة الساحلية في جنوب أوكرانيا تحت حصار القوات الروسية منذ أكثر من أسبوع، وتعاني من انقطاع إمدادات المياه والكهرباء والغاز ولا يوجد اتصال بشبكة الهاتف أو الإنترنت تقريبا.



وأمس الجمعة، أفاد بترو أندريوشينكو مستشار رئيس البلدية، بأنّ القتال انتقل إلى منطقة المسجد غربي المدينة وبالقرب من بحر آزوف، وقال إنه اعتبارا من الساعة السادسة صباح الجمعة، شنت القوات الروسية هجمات متواصلة حتى لا يتمكن أحد من الخروج، وبالتالي لا يمكن الوصول إلى الناس في المسجد.



وأضاف أندريوشينكو: "حكومتنا لا تستطيع التحدث إلى الحكومة الروسية، لذلك نأمل أن تتمكن الحكومة التركية من التحدث معهم لإنقاذ هؤلاء الأتراك، إضافة إلى الأوكرانيين"، متابعا: "نحن مستعدون لأي عملية لإجلاء الأتراك، ولكن لكي يحدث ذلك على تركيا مساعدتنا في وقف الهجوم، وأعتقد أن ذلك مستحيل بدون مساعدة الحكومة التركية".



ومع دخول عملية غزو أوكرانيا يومها السادس عشر، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنّه كانت هناك تطورات إيجابية معينة في المحادثات الجارية بين المفاوضين الروس والأوكرانيين، لكنه لم يذكر تفاصيل.



فيما ظهر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في تسجيل مصور لتشجيع شعبه على مواصلة القتال، وقال عبر مقطع مصور من كييف: "من المستحيل تحديد عدد الأيام التي سنحتاجها لتحرير أرضنا، لكن من الممكن القول إننا سنفعل ذلك".



وأضاف أن السلطات تعمل على إنشاء 12 ممرًا إنسانيًا وتحاول ضمان وصول الغذاء والدواء والأساسيات الأخرى إلى الناس في جميع أنحاء البلاد، ويُعتقد أن آلاف الجنود من كلا الجانبين قتلوا في الاجتياح، إلى جانب العديد من المدنيين الأوكرانيين.